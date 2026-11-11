Рязанка умерла во время липосакции у хирурга без лицензии

В Рязани начато расследование по факту гибели 41-летней женщины во время проведения косметологической процедуры. По предварительным данным, липосакцию проводила 28-летняя девушка, не имеющая ни высшего медицинского образования, ни необходимой лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Инцидент произошел в арендованном кабинете одного из торговых центров на Московском шоссе. 41-летняя жительница Рязани обратилась к специалисту для проведения липосакции. В ходе манипуляций пациентке внезапно стало плохо, и она скончалась прямо в кабинете.

Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело против 28-летней женщины. Её подозревают в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности и привели к смерти человека.

По предварительным данным, 10 ноября 2026 года, днём, в арендованном офисе в Рязани женщина, не имеющая медицинского образования и лицензии на пластическую хирургию, проводила процедуру липосакции для 41-летней жительницы города. Во время операции пациентка скончалась.

На месте происшествия провели осмотр, допросили подозреваемую и свидетелей. Назначены экспертизы, и продолжаются другие следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для подозреваемой.