Новый офис МФЦ открылся в ТЦ «Премьер» в Рязани

В среду, 11 ноября, в Рязани начал работу новый стационарный офис Многофункционального центра (МФЦ). Подразделение разместилось на первом этаже торгового центра «Премьер», что сделает получение государственных услуг максимально комфортным для жителей близлежащих районов и многочисленных посетителей ТЦ. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Новое пространство спроектировано с учетом потребностей разных категорий граждан. В офисе организовано 5 окон приема и выдачи документов, что позволит минимизировать время ожидания в очереди.

Для тех, кто предпочитает цифровые решения и хочет сэкономить время, оборудованы два специализированных рабочих места для самостоятельного получения услуг через портал «Госуслуги» с помощью сотрудников центра. Чтобы визит в МФЦ был максимально комфортным для семей, здесь также предусмотрена уютная зона ожидания и специальный детский уголок.

Ключевым плюсом новой локации стал расширенный график работы. Подразделение будет принимать посетителей без выходных дней с 10:00 до 21:00.

В новом МФЦ доступно 496 государственных, муниципальных и региональных услуг. Дополнительными аргументами в пользу выбора этого офиса стали наличие удобной парковки и отличная транспортная доступность объекта.