Скончался рязанский художник и график Владислав Шестаков

10 ноября 2026 года ушёл из жизни Владислав Шестаков — рязанский график, член Союза художников России и человек, чей творческий путь оказался неразрывно связан с культурной жизнью Рязанской земли. О кончине мастера сообщил Рязанский союз художников.

Владислав Шестаков родился 14 февраля 1938 года в городе Кунцево Московской области, но судьба прочно связала его с Рязанью. В 1954 году он поступил в Рязанское художественное училище, которое окончил в 1959 году, получив первую профессиональную школу.

Стремление к новым вершинам привело его в столицу — во Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), на художественный факультет. Пять лет учёбы в вузе открыли перед молодым мастером двери киноиндустрии: уже в 1965 году, сразу после окончания ВГИКа, Шестаков работал художником-постановщиком фильма «Пустыня» на студии «Туркменфильм» совместно с коллегой Филипповым.

В 1966 году Владислав Шестаков вернулся в Рязань и начал преподавать специальные дисциплины в родном художественном училище. Три года он передавал свой опыт молодым художникам, воспитывая новое поколение мастеров.

С 1969 года Шестаков полностью посвятил себя творческой работе. А уже в 1968-м, ещё до завершения преподавательской деятельности, он был принят в Союз художников СССР.

Произведения мастера вошли в фонд рязанской культуры. Они хранятся в Рязанском государственном областном художественном музее имени П.С. Пожалостина, а также в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. Работы художника находятся и в частных коллекциях в России и за рубежом.