В Рязанской области запустили выездной проект «День по Пушкинской карте»

Министерство культуры Рязанской области представило новый проект под названием «День по Пушкинской карте». Инициатива призвана решить проблему доступности культурных событий для молодежи из удаленных уголков региона, у которой не всегда есть возможность выбраться в областной центр. В рамках проекта ведущие учреждения культуры будут самостоятельно выезжать в муниципалитеты, привозя с собой специально подготовленные программы для школьников и студентов.

Содержание каждого выездного дня будет объединено общей тематикой и включать разнообразные форматы: от мастер-классов и экспресс-выставок до спектаклей и литературных викторин. Организаторы отмечают, что многие мероприятия тесно связаны со школьной программой, что позволяет учащимся глубже погрузиться в изучаемые произведения и исторические периоды.

Старт проекту был дан 10 ноября в Сасовском округе, где темой дня стало творчество Антона Чехова. На базе Муниципального культурного центра свои интерактивные площадки развернули Рязанский театр кукол, Библиотека имени Горького и Рязанский художественный музей имени И.П. Пожалостина. Кульминацией программы стал показ спектакля «Каштанка» — постановки, уже отмеченной наградами регионального фестиваля «Зеркало сцены» за лучшую работу для детской и подростковой аудитории.

Помимо театрального показа, сотрудники библиотеки провели для подростков интерактивную программу «Чехов без границ». Участники могли проверить знание биографии писателя, угадать названия рассказов по «перевертышам» и попробовать себя в роли чтецов, а завершилось мероприятие настольной игрой XIX века. В свою очередь, художники музея помогли школьникам освоить приемы интуитивного рисования и создать акварельные иллюстрации к «Каштанке», которые каждый участник забрал с собой.

Реализация проекта стала возможной благодаря совместной работе региональных министерств культуры и образования, а также поддержке администрации Сасовского округа и местных педагогов. Следующими пунктами на карте проекта станут Скопин, Кораблино и Касимов. В случае успеха и положительных отзывов от молодежи география выездов будет расширена на другие территории Рязанской области.