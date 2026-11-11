Переговоры в Абу-Даби: о чём договорились Россия, США и Украина

Россия и Украина достигли принципиальной договорённости о новом масштабном обмене военнопленными. Конкретные параметры обмена стороны обещают объявить в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
По словам Мединского, гуманитарные вопросы стали одной из тем трехсторонней встречи.
Центральное место в переговорах заняла проблематика европейской системы безопасности. Мединский пояснил, что конфликт на Украине продемонстрировал серьёзные проблемы в архитектуре, которая сложилась после Ялтинской и Потсдамской конференций.
Российская и американская делегации обменялись позициями по этому вопросу. По словам главы российской делегации, в некоторых аспектах сторонам удалось найти взаимопонимание, однако по другим вопросам позиции разошлись.
Мединский добавил, что обсуждение европейской безопасности продолжится.
Мединский высказался о диалоге с Европой
Помощник президента России заявил, что Москва пока не видит предмета для переговоров с европейскими странами.
«Мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать, непонятно», — сказал Мединский.
Таким образом, по итогам встречи в Абу-Даби стороны заявили о договорённости по новому обмену пленными, а вопросы европейской безопасности и дальнейшего урегулирования конфликта остаются в повестке переговоров.
По материала ТАСС.