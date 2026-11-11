Переговоры в Абу-Даби: о чём договорились Россия, США и Украина

Россия и Украина достигли принципиальной договорённости о новом масштабном обмене военнопленными. Конкретные параметры обмена стороны обещают объявить в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

По словам Мединского, гуманитарные вопросы стали одной из тем трехсторонней встречи.

Центральное место в переговорах заняла проблематика европейской системы безопасности. Мединский пояснил, что конфликт на Украине продемонстрировал серьёзные проблемы в архитектуре, которая сложилась после Ялтинской и Потсдамской конференций.

Российская и американская делегации обменялись позициями по этому вопросу. По словам главы российской делегации, в некоторых аспектах сторонам удалось найти взаимопонимание, однако по другим вопросам позиции разошлись.

Мединский добавил, что обсуждение европейской безопасности продолжится.

Мединский высказался о диалоге с Европой

Помощник президента России заявил, что Москва пока не видит предмета для переговоров с европейскими странами.

«Мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать, непонятно», — сказал Мединский.

Таким образом, по итогам встречи в Абу-Даби стороны заявили о договорённости по новому обмену пленными, а вопросы европейской безопасности и дальнейшего урегулирования конфликта остаются в повестке переговоров.

По материала ТАСС.