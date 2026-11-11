Рязанцам рассказали, как не потерять деньги в погоне за скидками на распродаже

Ноябрь — время больших скидок и серьезных испытаний для семейного бюджета. Черная пятница, кешбэк, специальные предложения и рассрочки создают ощущение, что выгодные покупки нельзя откладывать. Но за привлекательными ценниками нередко скрываются маркетинговые уловки, а желание сэкономить оборачивается лишними расходами.

Как пройти сезон распродаж с пользой для кошелька, рассказала эксперт рязанского отделения Банка России Анна Зотова.

Главная ошибка покупателей — принимать решение под влиянием яркой рекламы. Надпись «скидка 70%» заставляет торопиться, хотя сама покупка может оказаться совершенно ненужной.

Анна Зотова советует начинать подготовку к распродажам с простого шага: определить, что действительно необходимо приобрести. Составьте список и заранее установите сумму, которую готовы потратить без ущерба для семейного бюджета.

«Если нужной вещи нет в списке, ее не должно быть и в корзине», — рекомендует эксперт.

Не менее важно сравнивать предложения разных магазинов. Иногда продавцы сначала искусственно повышают стоимость товара, а затем объявляют о внушительной скидке. В результате покупатель получает не выгоду, а обычную рыночную цену под видом специального предложения.

Перед оформлением заказа стоит проверить стоимость доставки, правила возврата и другие условия покупки.

Рассрочка не означает бесплатную покупку

Особую осторожность следует проявлять при использовании кредитных карт и рассрочек. Отсрочка платежа не отменяет финансовых обязательств. Если ради привлекательной цены приходится занимать деньги или задействовать кредитный лимит, стоит еще раз подумать, насколько необходима эта покупка.

Главный критерий выгодной сделки — не процент скидки, а возможность оплатить товар без ущерба для обязательных расходов.

Как не попасться на уловки мошенников

Ноябрьские распродажи привлекают не только покупателей, но и злоумышленников. Они создают поддельные интернет-магазины, копируют оформление известных торговых площадок и рассылают сообщения с обещаниями невероятных скидок.

Эксперт советует завести отдельную банковскую карту для интернет-покупок. Переводить на нее лучше только ту сумму, которая необходима для оплаты конкретного заказа. Так даже в случае утечки данных основной счет останется защищен.

Перед вводом реквизитов карты необходимо проверить адрес сайта и убедиться, что площадка заслуживает доверия. Если продавец предлагает перейти в сторонний мессенджер ради дополнительной скидки или бонуса, это повод насторожиться.

Итог прост: настоящая экономия начинается не с поиска самой большой скидки, а с умения отличать необходимые покупки от навязанных желаний. Продуманный список, установленный бюджет и осторожность при оплате помогут пережить сезон распродаж без неприятных последствий для кошелька.