В РГУ имени Есенина подвели итоги образовательного трека «Молодёжь против фашизма»

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина 27–28 октября в рамках Международного диалога «Молодёжь против фашизма» прошла серия мастер-классов. Образовательный трек объединил представителей России, Приднестровья, Пакистана, Вьетнама и других стран.

Сотрудник Министерства иностранных дел РФ Сергей Семёнов осветил роль дипломатии в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне и жертвах фашизма. Эксперт грантовых конкурсов Росмолодёжи Светлана Астахова рассказала о мерах поддержки молодёжных международных инициатив, направленных на сохранение памяти поколений. Член экспертного совета Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Анна Бакаева представила опыт вовлечения иностранцев в повестку Года единства народов России.

Отдельный мастер-класс провела глобальный посол ВФМ Марокко, член координационного совета Молодёжной Ассамблеи Народов Мира Марина Рыбинцева. В ходе дискуссии обсуждалась роль СМИ, некоммерческих организаций и молодёжных сообществ в противодействии фашизму.

«Получился живой диалог, объединивший граждан России, Приднестровья, Пакистана, Вьетнама и других государств. Вопросы и инициативы студентов задали отличный тон дискуссии и отразили сопричастность к теме. Иностранные коллеги поделились международным видением ситуации, доказав, что правда и память не имеют границ, а фашизм, нацизм, расизм, ксенофобия и другие идеологии превосходства одних людей над другими несовместимы с принципами человеческого достоинства, равноправия и мирного сосуществования», — подчеркнула Марина Рыбинцева.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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