В Касимове восстанавливают утраченный при советской власти православный храм

В Касимове идут работы по восстановлению Казанского собора, снесённого в 1936 году. О том, что планируется сделать, рассказал священник из Рязани, архитектор и реставратор Константин Камышанов.

«Касимов. Город который может жемчужиной как Суздаль, — написал Камышанов ВКонтакте. — Поиск образа восстанавливаемого храма. И то хочется и это. Храмов было много, а восстанавливаем один».

По словам священника, проект — свободная реплика разрушенной Пятницкой церкви Казанского монастыря, с элементами Касимовского стиля.

«Касимов выпадает из линейки рязанских храмов, — писал Камышанов в октябре. —Город в своей архитектуре не рязанский. Он принадлежит к Волжской купеческой культуре. В Касимове сильные влияния купеческого барокко Нижнего Новгорода и Суздаля. В городе есть очень выразительные усадебные дома, каких нет в Рязани и какие бы сделали бы честь губернии.

В губернской столице проектировали сонные аристократы архитекторы, которые учились чему-нибудь и как-нибудь. Поэтому, особенно дома по госзаказу, это всегда упрощённая и запутанная реплика того, что они видели во время учёбы в столицах. Если не сказать пародия. Здесь нет ни одного стильного здания. Каша стилей и небрежность в фасадах…

… В Касимове купцы, на свои кровные деньги, нанимали хороших свободных успешных архитекторов. И поэтому город стильный и имеет лицо.

Если его почистить, то будет не хуже Суздаля. Его еще не вполне уничтожил дикий, частник с металлическом забором и сайдингом. И не все ещё разрушили местные олигархи.

Касимов еще имеет шанс стать супер городом старинной волжской русской культуры.

Двигают тренд Касимов татарский. Но в нём живет всего 191 татарин. Это абсолютно русский уникальный город, достойный внимания путешественников и режиссёров.

Мой храм станет первым за 162 года после постройки последней церкви».