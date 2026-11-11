Пригожин рассказал, что стоит за странным поведением Киркорова в Тюмени

Странное поведение певца Филиппа Киркорова на концерте в Тюмени связано с его плохим самочувствием, а не употреблением алкоголя, заявил в беседе с «МК» продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник издания подчеркнул, что никогда не видел коллегу в состоянии опьянения.

«Сколько раз мы бывали в гостях у Филиппа, и у него никогда не было желания выпить. Мы знакомы с 1989 года, и я ни разу даже не видел, чтобы он выпивал, не помню такого», — рассказал Пригожин.

Причиной недовольства зрителей стало выступление Киркорова в Тюмени 9 ноября. Они жаловались на странное поведение артиста: по их словам, певец шатался на сцене, засыпал на ходу и выглядел неадекватно. Позднее стало известно, что певец выступал с высокой температурой.

Как отметил продюсер, артисты сталкиваются с ситуациями, когда плохо себя чувствуют, но у них запланированы выступления.

«Тут два пути: либо отменять концерт, либо переносить. Но переносить или отменять — это дорого, потому что, если будут переносить, это значит дополнительная реклама, дополнительная аренда, расходы», — пояснил Пригожин.

Он добавил, что артисты до последнего бьются за то, чтобы выйти на сцену, если хватает сил.