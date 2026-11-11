Российские системы противовоздушной обороны способны перехватывать американские крылатые ракеты норвежского производства Rusty Dagger. Об этом ТАСС заявил директор Музея войск ПВО, военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов.

По его словам, по своим характеристикам Rusty Dagger сопоставимы с британскими Storm Shadow и французскими SCALP. Поэтому для борьбы с ними можно применять широкий спектр российских зенитных комплексов.

В частности, эксперт перечислил С-300, С-400, С-350 «Витязь», С-300В4, «Панцирь», «Тор», «Бук-М2» и «Бук-М3».

Кнутов подчеркнул, что эффективность перехвата зависит не только от возможностей самих комплексов, но и от их размещения. В районах, где противник применяет такие ракеты, должны находиться соответствующие средства ПВО.

Сколько стоят ракеты Rusty Dagger

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех крылатых ракет Rusty Dagger.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС отмечал, что ВСУ используют эти боеприпасы в качестве аналога более дорогих ракет SCALP и Storm Shadow.

По оценкам экспертов, стоимость одной Rusty Dagger может составлять около 250 тысяч долларов.