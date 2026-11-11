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Новости России

Российские системы ПВО способны уничтожать ракеты Rusty Dagger, заявил эксперт

Автор Алексей Самохин

Российские системы противовоздушной обороны способны перехватывать американские крылатые ракеты норвежского производства Rusty Dagger. Об этом ТАСС заявил директор Музея войск ПВО, военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов.

По его словам, по своим характеристикам Rusty Dagger сопоставимы с британскими Storm Shadow и французскими SCALP. Поэтому для борьбы с ними можно применять широкий спектр российских зенитных комплексов.

В частности, эксперт перечислил С-300, С-400, С-350 «Витязь», С-300В4, «Панцирь», «Тор», «Бук-М2» и «Бук-М3».

Кнутов подчеркнул, что эффективность перехвата зависит не только от возможностей самих комплексов, но и от их размещения. В районах, где противник применяет такие ракеты, должны находиться соответствующие средства ПВО.

Сколько стоят ракеты Rusty Dagger

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех крылатых ракет Rusty Dagger.

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС отмечал, что ВСУ используют эти боеприпасы в качестве аналога более дорогих ракет SCALP и Storm Shadow.

По оценкам экспертов, стоимость одной Rusty Dagger может составлять около 250 тысяч долларов.

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