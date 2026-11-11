Следствие объяснило, почему Усольцевы могли сбиться с тропы

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла сбиться с маршрута из-за большого количества немаркированных троп и старых лесовозных дорог. Об этом РИА Новости рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По версии следствия, семья могла направиться в сторону скалы Мальвинка или горы Буратинка. На этих участках есть обозначенные туристические маршруты, однако ими сеть троп не ограничивается.

Как пояснила Сырымбетова, в лесу встречаются пути, по которым передвигаются дикие животные, заброшенные лесовозные дороги и обычные натоптанные тропинки. Некоторые из них пересекают основной туристический маршрут.

«Там вообще просто можно свернуть и не вернуться на маркированную тропу», — отметила представитель Следственного комитета.

Что известно об исчезновении семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка, но домой не вернулась.

Последние масштабные поиски проходили в июне-июле 2026 года. Несмотря на продолжительные поисковые мероприятия, обнаружить пропавших не удалось.

Следствие считает наиболее вероятной версию несчастного случая. При этом правоохранители продолжают проверять и криминальную версию исчезновения семьи.