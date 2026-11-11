На Урале учитель объяснил, зачем поставил ученика на колени

Учитель физкультуры Павел Кудрин, поставивший на колени и ударивший ученика в Косулинской СОШ, считает случившееся провокацией, передает «4 канал».

Инцидент произошел 9 ноября. По словам очевидцев, педагог заставил девятиклассника встать на колени, таскал за волосы и нанес удар. Как выяснилось, между учителем и учеником давно были напряженные отношения.

После инцидента педагог уволился по собственному желанию. Он не стал оправдывать себя и заявил, что как учитель повел себя недостойно. По словам мужчины, инициаторами конфликта стали ученики.

«С моей точки зрения, это была целенаправленная провокация со стороны почти всего класса», — отметил Кудрин.

Учитель подчеркнул, что не вернется в школу, даже если будет оправдан. В дальнейшем он готов заниматься с детьми только в рамках спортивных мероприятий, если получит соответствующее предложение о работе.

«Я не хочу сейчас плохими словами называть тех учеников, которые вывели меня на эти эмоции. Поэтому пускай на их совести все это останется», — заключил он.

Преподаватель также призвал родителей войти в его положение.