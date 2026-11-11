Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Горловка. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Удар произошёл 11 ноября около 05:00 в районе населённого пункта Савельевка. По словам главы города, украинские военные целенаправленно атаковали междугородний автобус с помощью БПЛА.

В результате происшествия пострадали пять жителей Горловки. Им оказывают медицинскую помощь. Степень тяжести полученных ранений не уточняется.