Врач назвала самые опасные для здоровья три часа в сутках

Время с шести до девяти часов утра считается наиболее опасным для жизни и здоровья человека, заявила в беседе с Washington Post врач-гастроэнтеролог Триша Пашрича.

Медик подчеркнула, что утром вероятность инсульта возрастает на 72%, а инфаркта — на 40%. Она связала это с несколькими значительными изменениями в организме в эти часы.

Дело в том, что после пробуждения уровень мелатонина падает, уровень кортизола увеличивается, а артериальное давление растет. В то же время тромбоциты становятся более склонными к агрегации, а концентрация белка, препятствующего их растворению, достигает максимального значения.

Пашрича обратила внимание, что это время особенно опасно для людей с высоким артериальным давлением.

«Я советую людям регулярно измерять артериальное давление дома, в том числе утром, перед приемом лекарства», — отметила врач.

Специалист рекомендовала им строго соблюдать график приема лекарств, назначенных врачом. При этом она уточнила, что нет необходимости принимать препараты именно вечером. По ее словам, ключевое значение имеет регулярность и отсутствие пропусков, а не конкретное время приема.