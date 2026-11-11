В гараже у рязанца нашли немаркированные сигареты на миллион рублей

В гараже жителя Рязани сотрудники полиции обнаружили 7,5 тысяч пачек немаркированных сигарет. Об этом утром 11 ноября сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В поле зрения сотрудников полиции попал 49-летний неработающий житель города Рязани. По сведениям полицейских, мужчина организовал нелегальный бизнес по продаже безакцизных сигарет – закупал их крупным оптом за пределами региона и перепродавал по частям сложившемуся кругу клиентов в областном центре.

Оперативники задержали злоумышленника и в ходе обследования его гаражного бокса в Московском районе Рязани изъяли 7500 пачек сигарет без специальных (акцизных) марок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Стоимость партии оценивается в 1 миллион 147 450 рублей.

Полицейские устанавливают канал поставки нелегальной продукции.

Следователем ОМВД России по Московскому району города Рязани в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 800 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.