Рязанцев приглашают на бесплатные тренировки и мастер-классы по самбо 15 ноября

15 ноября Рязань присоединится к празднованию Всероссийского дня самбо. В рамках проекта «СпортАктив» городские спортивные учреждения откроют свои двери для всех желающих. Новички и опытные спортсмены смогут посетить открытые тренировки и принять участие в мастер-классах по этому виду единоборств, сообщает администрация города.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня самбо и направлено на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни среди жителей региона. Участие в занятиях позволит рязанцам не только познакомиться с техникой самообороны, но и оценить уровень физической подготовки, необходимый для занятий этим видом спорта.

Организаторы подготовили сразу четыре площадки, распределенные по разным районам города, чтобы сделать спорт доступнее для каждого.

Расписание и адреса площадок: