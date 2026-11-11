Рязанцев приглашают на бесплатные тренировки и мастер-классы по самбо 15 ноября

15 ноября Рязань присоединится к празднованию Всероссийского дня самбо. В рамках проекта «СпортАктив» городские спортивные учреждения откроют свои двери для всех желающих. Новички и опытные спортсмены смогут посетить открытые тренировки и принять участие в мастер-классах по этому виду единоборств, сообщает администрация города.
Мероприятие приурочено к празднованию Дня самбо и направлено на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни среди жителей региона. Участие в занятиях позволит рязанцам не только познакомиться с техникой самообороны, но и оценить уровень физической подготовки, необходимый для занятий этим видом спорта.
Организаторы подготовили сразу четыре площадки, распределенные по разным районам города, чтобы сделать спорт доступнее для каждого.
Расписание и адреса площадок:
- Спортивно-культурный центр «Космос» (ул. Молодцова, д. 24) — начало в 10:00;
- СШОР «Академия единоборств» (ул. Советская, д. 1А) — начало в 10:00;
- Спортивный комплекс «Химик» (ул. Дружная, д. 2А) — начало в 12:00;
- Спортивный клуб «Мужество» (ул. Зубковой, д. 27) — начало в 16:00.