Фото Администрации Рязани
Спорт

Рязанцев приглашают на бесплатные тренировки и мастер-классы по самбо 15 ноября

Автор Олеся Чугунова

15 ноября Рязань присоединится к празднованию Всероссийского дня самбо. В рамках проекта «СпортАктив» городские спортивные учреждения откроют свои двери для всех желающих. Новички и опытные спортсмены смогут посетить открытые тренировки и принять участие в мастер-классах по этому виду единоборств, сообщает администрация города.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня самбо и направлено на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни среди жителей региона. Участие в занятиях позволит рязанцам не только познакомиться с техникой самообороны, но и оценить уровень физической подготовки, необходимый для занятий этим видом спорта.

Организаторы подготовили сразу четыре площадки, распределенные по разным районам города, чтобы сделать спорт доступнее для каждого.

Расписание и адреса площадок:

  • Спортивно-культурный центр «Космос» (ул. Молодцова, д. 24) — начало в 10:00;
  • СШОР «Академия единоборств» (ул. Советская, д. 1А) — начало в 10:00;
  • Спортивный комплекс «Химик» (ул. Дружная, д. 2А) — начало в 12:00;
  • Спортивный клуб «Мужество» (ул. Зубковой, д. 27) — начало в 16:00.
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