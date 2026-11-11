Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной проходит в Москве

В Москве в Храме Воскресения Словущего проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. По данным SHOT, мероприятие организовали в закрытом режиме.

Проститься с актрисой пришли её родные, друзья и коллеги. Среди них — Александр Панкратов-Чёрный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева.

В адрес семьи поступили траурные венки от президента России Владимира Путина, коллектива «Русская песня», Андрея Малахова и бывшего супруга актрисы Бари Алибасова.

После церемонии Лидию Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище. Она обретёт покой рядом со своим вторым мужем — актёром, режиссёром и писателем Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В последние недели жизни актриса находилась в больнице. Её госпитализировали в середине октября после ухудшения самочувствия. Как сообщает SHOT, в начале месяца у Лидии Николаевны появилась сильная одышка, ей стало трудно передвигаться по квартире. При этом за медицинской помощью она обратилась не сразу.