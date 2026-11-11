Народные приметы и строгие запреты 12 ноября на Фёдора и Митрофана

Двенадцатого ноября на Руси заканчивали осенние работы. Прибирались в доме, молились, собирались с близкими за общим столом. Праздник называли день святых мучеников Фёдора и Митрофана. Считалось, что с этой поры начинается зимний уклад жизни.

Что можно делать 12 ноября

Заниматься домашними делами. Это хорошее время для наведения порядка в доме и подготовки к зиме. Мыли полы, вытирали пыль, проветривали комнаты. Дом готовили к холодам.

Обращаться к духовным практикам. День подходит для молитвы и духовного очищения. Верующие посещали храм или молились дома перед иконами.

Устраивать встречи с друзьями и семьёй. Хорошее время для общения и укрепления связей. Вечер за общим столом считался лучшим завершением дня.

Что нельзя делать 12 ноября

Начинались запреты с новых дел. Не стоит начинать новые проекты. День не считается удачным для начинаний. Всё важное откладывали на другой день.

Ссоры и конфликты в этот день запрещались строго. Важно сохранить гармонию в отношениях. Любая ссора могла обернуться долгой размолвкой.

Незаконченные дела в этот день тоже попадали под запрет. Не оставляйте дела недоделанными. Лучше завершить всё начатое. Незаконченная работа, по поверьям, могла притянуть неудачи.

Народные приметы на 12 ноября

Если на Фёдора тепло — зима будет мягкой.

Снег в этот день предвещает хороший урожай весной.

Увидеть много звёзд — к морозной и ясной зиме.