Мигрантам придется платить за семьи: эксперт объяснила последствия нового закона

Россия должна понимать, во сколько ей обходится каждый трудовой мигрант. Введение налога за неработающих членов семей иностранцев может стать одним из способов оценить реальную экономическую выгоду от привлечения зарубежной рабочей силы. Такое мнение в беседе с НСН высказала член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

С 2027 года трудовые мигранты могут столкнуться с новым финансовым обязательством: им придется платить за каждого члена семьи, который находится вместе с ними в России. Об инициативе МВД сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации. По его словам, законопроект должен ограничить возможность приезда в страну неработающих родственников иностранных работников и снизить нагрузку на социальную систему.

Сколько на самом деле стоит трудовой мигрант?

На первый взгляд привлечение иностранных работников выгодно экономике: предприятия получают необходимые кадры, а государство — дополнительные трудовые ресурсы. Но за каждым мигрантом может стоять целая семья, которой нужны медицинская помощь, образование и другие социальные услуги.

Именно эту сторону вопроса, по мнению Лянге, долгое время недооценивали.

Эксперт считает, что новый механизм позволит впервые более предметно оценить расходы государства на одного иностранного работника. Причем финансовые обязательства могут существенно изменить планы тех, кто приезжает в Россию не ради долгосрочного проживания, а исключительно для заработка.

«Казалось бы, мигранты — это здорово, это хорошо для экономики, но как-то не учитывалось то, что человек привозит с собой достаточно большую семью и вся эта нагрузка ложится на социальную сферу России», — пояснила Лянге.

По ее мнению, новая мера уменьшит число иностранцев, которые захотят перевозить в Россию неработающих родственников. Собеседница НСН подчеркнула: государство в первую очередь должно заботиться о собственных гражданах, особенно в условиях бюджетных ограничений.

Почему инициатива появилась именно сейчас?

У властей появилась техническая возможность точнее отслеживать миграционные потоки. Как объяснила Лянге, за последний год в России заметно продвинулась работа над цифровой системой учета иностранцев.

Теперь государство может получать больше сведений о мигрантах: от момента пересечения границы до информации об образовании и семейных связях. Это позволит оценивать не только количество прибывших работников, но и связанные с ними социальные расходы.

Еще один ожидаемый результат — сокращение неофициальной занятости. Эксперт обратила внимание, что некоторые работодатели и сами иностранные работники заинтересованы в выплатах зарплат в обход официального учета.

Если размер финансовых обязательств будет зависеть от доходов мигранта, легальное трудоустройство приобретет дополнительное значение. Впрочем, конкретный порядок расчета и размер платежей пока не определены.

Дети мигрантов: вопрос не только денег

Отдельно Лянге затронула проблему обучения детей иностранных работников. По ее словам, российские школы сталкиваются с ситуациями, когда родители приводят ребенка в учебное заведение фактически на время своей работы, не планируя его полноценную интеграцию в российское общество.

В результате учителям приходится заниматься детьми, которые плохо знают русский язык и не проявляют интереса к освоению школьной программы. Иногда после завершения работы родителей такие семьи возвращаются на родину.

Эксперт считает, что дополнительные финансовые обязательства могут повлиять на решение родителей перевозить детей в Россию. Особенно это касается тех, кто не собирается связывать будущее семьи с жизнью в стране.

При этом Лянге не выступает против обучения детей мигрантов. Она подчеркивает, что иностранные школьники должны изучать русский язык и осваивать образовательную программу, но этот процесс не должен ухудшать условия обучения для местных детей.

Главный вопрос новой инициативы — насколько экономически оправдано пребывание трудового мигранта вместе с семьей. Ответ на него власти смогут получить после определения конкретных правил и размера платежей.