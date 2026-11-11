Коллекторы начали шантажировать россиянок интимными видео, созданными нейросетью

Коллекторы используют нейросети для изготовления поддельных интимных фотографий и видео должников. Сгенерированные изображения рассылают их родственникам, друзьям и коллегам, требуя вернуть деньги. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, с такой ситуацией столкнулась Екатерина, задолжавшая по микрозайму 20 тысяч рублей. Девушка рассказала, что деньги ей перевело частное лицо, а не микрофинансовая организация. Из-за этого она не могла разобраться, как правильно погасить задолженность.

Примерно через полтора месяца после получения займа начались угрозы. Неизвестные стали рассылать знакомым Екатерины сгенерированные нейросетью эротические фотографии с её изображением. Получателями стали коллеги девушки и даже её пожилая бабушка.

При этом требования взыскателей постоянно менялись. По словам Екатерины, с неё требовали уже от 100 до 200 тысяч рублей. Менялись и номера банковских карт, на которые предлагали переводить деньги.

Затем травля затронула старшую сестру Екатерины. Неизвестные изготовили с помощью нейросети поддельный порноролик с её участием и разослали его коллегам и подругам женщины.

Екатерина считает, что родственницу выбрали намеренно, чтобы причинить ей как можно больше страданий.

После публикации истории в социальных сетях с девушкой связались другие люди. Они рассказали, что тоже сталкивались с похожими способами психологического давления при взыскании долгов.

Были ли подобные случаи в Рязани, неизвестно.