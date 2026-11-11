Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием Kia Sportage в Скопинском округе

10 ноября около 17:33 на 82-м километре автодороги Михайлов — Горлово — Голдино — Скопин — Милославское в Скопинском муниципальном округе произошло ДТП с участием автомобилей Datsun и Kia Sportage. Об этом говорится в сводке управления Госавтоинспекции по Рязанской области.

По предварительной информации, 39-летний местный житель за рулём Datsun выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с Kia Sportage, которым управлял 45-летний житель Скопинского округа.

От удара Kia Sportage опрокинулся. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир этого автомобиля. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.