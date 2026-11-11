В Рязанской области 12 ноября ожидаются дождь и мокрый снег

В четверг, 12 ноября, в Рязанской области установится облачная погода. В течение дня пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью осадки будут небольшими и затронут отдельные районы. Утром на дорогах местами образуется гололедица, поэтому водителям стоит соблюдать осторожность и учитывать состояние дорожного покрытия.

Ветер юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от −2 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.