Дикий кабан выбежал на трассу и повредил новый автомобиль под Рязанью

Вечером 10 ноября на автодороге Рязань – Пронск – Скопин произошло ДТП с участием дикого животного. Около 21:30 недалеко от села Ёлшино на проезжую часть внезапно выскочил кабан и попал под колеса автомобиля «Лада-Ларгус», двигавшегося в сторону областного центра, сообщает издательство «Пресса».

За рулем иномарки находился 35-летний житель Рязани. По его словам, момент столкновения стал полной неожиданностью, и среагировать мгновенно не удалось.

«Удар, дверь со стороны пассажирского сиденья и фара разбиты. А автомобиль новый… Хорошо, что застрахован», – поделился водитель.

Как отмечают местные жители, данный участок трассы считается зоной повышенного риска. Близость лесного массива и наличие специальных кормушек для зверей регулярно привлекают диких животных к обочине дороги, особенно в сумерках и в ночное время.