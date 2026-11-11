Отключение света на 9 улицах Рязани продлится около двух часов

В среду, 11 ноября, в 15:30 в Рязани произошло отключение электроэнергии у части потребителей. Причиной инцидента стало технологическое нарушение на участке городской распределительной сети.

В зону отключения попали жилые дома и объекты инфраструктуры по следующим улицам: Нахимова, Щорса, Корнилова, Ушакова, Черновицкая, Гоголя, Гайдара, Мусоргского, а также Славянский проспект, 12.

Аварийная бригада специалистов находится на месте и осуществляет локализацию поврежденного участка сети. Ведутся необходимые работы для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

По предварительным оценкам энергетиков, ориентировочное время полного восстановления подачи электричества составляет 2 часа (примерно до 17:30).

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.