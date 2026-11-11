Политолог Матюшенков объяснил, что скрывается за слухами о мобилизации в России

Сообщения о якобы начавшемся сборе списков на мобилизацию по всей России — всего лишь специально распространяемые слухи. Речь идёт об обычной работе военных комиссариатов, которые обязаны поддерживать сведения о военнообязанных в актуальном состоянии.

Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с «Царьградом» пояснил, что рассылка повесток для уточнения данных предусмотрена законодательством. Такая процедура проводится независимо от военно-политической обстановки и регулируется постановлением правительства от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте».

Военкоматы собирают и анализируют информацию о гражданах, состоящих в запасе. В частности, уточняют сведения об образовании, здоровье, месте работы, должности и месте проживания. Поддерживать эти данные в актуальном состоянии государство обязано постоянно.

Дополнительные возможности для этого открывает единый электронный реестр воинского учёта. Он позволяет систематизировать информацию и обновлять её с использованием государственных информационных систем.

Что говорят о новой мобилизации в Кремле

Позиция руководства страны по этому вопросу публично озвучена. 3 сентября 2026 года на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что планов проводить новую мобилизацию нет.

Президент пояснил, что Вооружённые силы не испытывают проблем с обеспечением личным составом. Армия пополняется за счёт граждан, которые добровольно заключают контракты и поступают на военную службу.

Цифры комплектования приводил Дмитрий Медведев. По его данным, за первые шесть месяцев 2026 года контракты с Министерством обороны заключили около 200 тысяч человек. Ещё более 16 тысяч добровольцев отправились в зону специальной военной операции.

Эти показатели демонстрируют, что действующая система комплектования позволяет пополнять Вооружённые силы без объявления новой мобилизации.

Почему воинский учёт ведут постоянно

Поддержание мобилизационной готовности — одна из постоянных функций государства. Для обеспечения обороноспособности необходимо знать численность резерва, состояние здоровья военнообязанных, их профессиональную подготовку и другие важные сведения.

Такая работа не означает, что имеющиеся ресурсы собираются немедленно задействовать. Актуальная информация о резерве позволяет государству оценивать собственные возможности и поддерживать систему обороны в рабочем состоянии.

Особенно сейчас, когда страны Европы открыто заявляют о подготовке войны с Россией.