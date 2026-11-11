Госжилинспекция объяснила, почему рязанцу отказали в льготе на капремонт

Госжилинспекция Рязанской области опубликовала важные разъяснения по поводу получения компенсаций за взносы на капитальный ремонт. Поводом стал недавний случай в Скопине, когда 80-летний местный житель получил отказ в льготе, хотя формально подходил под возрастной ценз.

Разбираясь в ситуации, специалисты установили, что обратившийся мужчина не являлся собственником квартиры, а лишь был в ней зарегистрирован и проживал. По закону, право на компенсацию имеет исключительно владелец недвижимости, что и стало причиной отказа.

Госжилинспекция напоминает, что компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется при соблюдении строгих условий. Заявитель должен быть неработающим собственником жилого помещения и проживать либо одиноко, либо в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и II групп.

Размер компенсации зависит от возраста собственника. После 70 лет предоставляется компенсация в размере 50 процентов от взноса. После 80 лет предоставляется компенсация в размере 100 процентов от взноса.

Специалисты обращают внимание, что компенсация рассчитывается не от общей площади квартиры, а исходя из произведения минимального размера взноса и площади жилого помещения, но не более размера регионального стандарта нормативной площади. Если квартира значительно превышает этот стандарт, льгота будет рассчитана только в его пределах.

Подробную информацию о порядке получения компенсации, необходимых документах и размерах региональных стандартов можно получить по телефону Госжилинспекции: (4912) 513-600.