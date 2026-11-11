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Власть и политика

В Рязани в 2027 году завершат масштабную модернизацию тепломагистрали

Автор Анастасия Мериакри

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов провел рабочую встречу с главой администрации Рязани Борисом Ясинским. Ключевой темой обсуждения стала подготовка трехлетнего бюджета региона и стратегия развития областного центра на ближайшие годы.

Одним из главных инфраструктурных проектов станет поэтапное обновление участка тепломагистрали протяженностью почти 11 километров — от Новорязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой.

Артём Бранов отметил, что это один из самых крупных коммунальных проектов последних лет. Его реализация напрямую повлияет на качество жизни тысяч рязанцев: модернизация сетей обеспечит надежное и бесперебойное теплоснабжение центра города и микрорайона Горроща. Полное завершение этих масштабных работ запланировано на 2027 год.

Помимо скрытой от глаз подземной инфраструктуры, власти уделили внимание и видимым изменениям. На встрече были детально рассмотрены градостроительные планы, проекты по дальнейшему благоустройству общественных территорий и перечень дорожных работ на следующий год.

Для воплощения планов в жизнь используются различные механизмы финансирования. Вице-губернатор подчеркнул, что регион применяет такие важные инструменты, как списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам, привлечение средств национальных проектов, а также возможности регионального и местного бюджетов.

«В следующем году ждём от администрации Рязани активного участия во всех федеральных и региональных программах», — резюмировал Артём Бранов.

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