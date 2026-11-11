Фигуристы несколько часов прятались в подвале из-за атак БПЛА на Омск

Участники юниорского Гран-при России по фигурному катанию были вынуждены укрываться в безопасном месте во время налета беспилотников на Омск, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Собеседники агентства пояснили, что фигуристам и тренерам предложили переждать атаку в официальном отеле соревнований.

«Большая часть участников все еще остаются там уже порядка двух часов», — говорится в публикации.

В пресс-службе Федерации фигурного катания уточнили, что соревнования, которые должны были пройти 11 ноября, отменили. Они состоятся в другие дни.

В среду губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в Омской области действует режим беспилотной опасности. Позднее он добавил, что на местах падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб.