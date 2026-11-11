Чемпион России и серебряный призер чемпионата мира вошёл в тренерский штаб ХК «Рязань-ВДВ»

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» усилил тренерский штаб опытным специалистом. Новым помощником главного тренера стал Сергей Шиханов — известный в прошлом нападающий с богатой игровой карьерой и успешным тренерским опытом.

Сергей Шиханов — воспитанник тольяттинской школы хоккея, которая подарила российскому спорту целую плеяду выдающихся мастеров. В качестве нападающего он выступал за такие известные клубы, как «Лада», «Металлург», «Салават Юлаев», «Спартак», «Торпедо» и «Югра».

Особых высот Сергей Шиханов достиг в составе магнитогорского «Металлурга», с которым стал обладателем Суперкубка Европы и чемпионом России. А в 1998 году, в качестве капитана молодёжной сборной России, он завоевал серебро чемпионата мира.

Тренерскую карьеру Сергей Шиханов начал в 2016 году в самарском ЦСК ВВС. Затем он работал с юношескими командами «Северские Волки» в Краснодарском крае, а после возвращения в Самару занимал посты старшего тренера и исполняющего обязанности главного тренера ЦСК ВВС.

В сезоне 2025/2026 Сергей Шиханов возглавлял хоккейный клуб «Челны» в качестве главного тренера, а в 2026 году вошёл в тренерский штаб «Динамо-Алтай», где отвечал за подготовку нападающих.