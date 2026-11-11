В Пскове случайно нашли единственный в своем роде византийский крест

При прокладке коммуникаций на Красноармейской набережной в Пскове обнаружили редчайший византийский крест с ликом святого Василия, заявила директор Археологического центра Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания».

По ее словам, изображение на кресте не штамповалось, а гравировалось.

«То есть это уникальный экспонат, ручная работа. Другого второго такого нет», — отметила Кулакова.

Эксперт уточнила, что аналогичные кресты-энколпионы ранее находили в Херсонесе. На Северо-Западе же таких артефактов обнаружили всего три: два из них — в Гнездове и на Рюриковом городище, а третий — в Пскове.

Энколпион представляет собой нательный двустворчатый сосуд, который использовался для хранения частиц мощей святых или других священных реликвий. Его основная функция заключалась в защите человека от различных бед, особенно в дальних поездках или военных походах.

Раскопки на этом участке проводились несколько лет назад в рамках строительства дома. В этом году здесь прокладывали коммуникации глубокого заложения. На одном из этапов работ были проведены археологические исследования, в ходе которых и был найден этот артефакт. Специалисты продолжают его изучение.