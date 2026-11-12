В Омской области при атаке украинских беспилотников пострадал человек

В Омской области один человек получил травмы в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

По словам главы области, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет.

«В результате вчерашней атаки на наш регион пострадал один человек. По оценке врачей, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Хоценко в своём канале в МАХ.

Атака произошла в среду, 11 ноября. В регионе объявляли беспилотную опасность, силы противовоздушной обороны отражали налёт украинских БПЛА.