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Шесть продуктов, которые помогут улучшить сон: что съесть перед сном

Автор Алексей Самохин

Плохой сон не всегда связан со стрессом или переутомлением. Иногда на качество ночного отдыха влияет обычный вечерний рацион. Некоторые продукты содержат вещества, которые участвуют в регуляции сна и помогают организму расслабиться.

Британское издание The Mirror рассказало о шести продуктах, которые можно включить в вечернее меню, чтобы улучшить качество сна.

Киви

Этот фрукт считается одним из наиболее подходящих вариантов для вечернего перекуса. Киви содержит серотонин, участвующий в регуляции циклов сна и бодрствования. Кроме того, в нем есть антиоксиданты с противовоспалительными свойствами. Исследователи предполагают, что они тоже могут влиять на качество ночного отдыха.

Вишневый сок

Особое внимание специалисты обращают на терпкий вишневый сок. Он содержит мелатонин — гормон, который помогает организму регулировать циклы сна и бодрствования. Напиток также богат магнием, фосфором, калием и антиоксидантами.

Бананы

Этот фрукт богат калием и магнием. Минералы участвуют в работе нервной системы и мышц, помогая организму расслабиться. Поэтому банан может стать подходящим вариантом легкого вечернего перекуса.

Помидоры

В томатах содержатся витамин С, калий и антиоксиданты. Кроме того, они являются источником мелатонина, который участвует в регулировании биологических ритмов человека.

Молоко

Традиция пить теплое молоко перед сном имеет научное объяснение. Молочные продукты содержат триптофан — аминокислоту, необходимую для выработки серотонина и мелатонина. Эти вещества участвуют в процессах расслабления и подготовки организма ко сну.

Грецкие орехи и миндаль

Орехи содержат магний и небольшое количество мелатонина. Эти вещества участвуют в регуляции нервной системы и сна. Небольшая порция миндаля или грецких орехов может стать полезной альтернативой сладостям перед сном.

Какие продукты мешают хорошо высыпаться

Не менее важно учитывать, что некоторые привычные продукты и напитки способны ухудшить качество ночного отдыха.

Прежде всего речь идет об алкоголе. Он действительно может вызвать сонливость и ускорить засыпание, но при этом нарушает структуру сна, в том числе его глубокие фазы. В результате утром человек может чувствовать себя разбитым.

Кофеин и темный шоколад тоже не лучший выбор перед сном. Содержащиеся в них стимулирующие вещества способны затруднять засыпание и мешать полноценному отдыху.

Еще одна нежелательная категория — тяжелая, жирная и острая пища. Она дольше переваривается, а в положении лежа может спровоцировать кислотный рефлюкс и неприятные ощущения.

Как отмечает The Mirror, корректировка вечернего рациона может стать одним из способов улучшить сон. При этом продукты сами по себе не гарантируют избавления от бессонницы: для полноценного отдыха важны режим дня и другие факторы, влияющие на здоровье. Обязательно проконсультируйтесь с врачом! 

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