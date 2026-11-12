Шесть продуктов, которые помогут улучшить сон: что съесть перед сном

Плохой сон не всегда связан со стрессом или переутомлением. Иногда на качество ночного отдыха влияет обычный вечерний рацион. Некоторые продукты содержат вещества, которые участвуют в регуляции сна и помогают организму расслабиться.

Британское издание The Mirror рассказало о шести продуктах, которые можно включить в вечернее меню, чтобы улучшить качество сна.

Киви

Этот фрукт считается одним из наиболее подходящих вариантов для вечернего перекуса. Киви содержит серотонин, участвующий в регуляции циклов сна и бодрствования. Кроме того, в нем есть антиоксиданты с противовоспалительными свойствами. Исследователи предполагают, что они тоже могут влиять на качество ночного отдыха.

Вишневый сок

Особое внимание специалисты обращают на терпкий вишневый сок. Он содержит мелатонин — гормон, который помогает организму регулировать циклы сна и бодрствования. Напиток также богат магнием, фосфором, калием и антиоксидантами.

Бананы

Этот фрукт богат калием и магнием. Минералы участвуют в работе нервной системы и мышц, помогая организму расслабиться. Поэтому банан может стать подходящим вариантом легкого вечернего перекуса.

Помидоры

В томатах содержатся витамин С, калий и антиоксиданты. Кроме того, они являются источником мелатонина, который участвует в регулировании биологических ритмов человека.

Молоко

Традиция пить теплое молоко перед сном имеет научное объяснение. Молочные продукты содержат триптофан — аминокислоту, необходимую для выработки серотонина и мелатонина. Эти вещества участвуют в процессах расслабления и подготовки организма ко сну.

Грецкие орехи и миндаль

Орехи содержат магний и небольшое количество мелатонина. Эти вещества участвуют в регуляции нервной системы и сна. Небольшая порция миндаля или грецких орехов может стать полезной альтернативой сладостям перед сном.

Какие продукты мешают хорошо высыпаться

Не менее важно учитывать, что некоторые привычные продукты и напитки способны ухудшить качество ночного отдыха.

Прежде всего речь идет об алкоголе. Он действительно может вызвать сонливость и ускорить засыпание, но при этом нарушает структуру сна, в том числе его глубокие фазы. В результате утром человек может чувствовать себя разбитым.

Кофеин и темный шоколад тоже не лучший выбор перед сном. Содержащиеся в них стимулирующие вещества способны затруднять засыпание и мешать полноценному отдыху.

Еще одна нежелательная категория — тяжелая, жирная и острая пища. Она дольше переваривается, а в положении лежа может спровоцировать кислотный рефлюкс и неприятные ощущения.

Как отмечает The Mirror, корректировка вечернего рациона может стать одним из способов улучшить сон. При этом продукты сами по себе не гарантируют избавления от бессонницы: для полноценного отдыха важны режим дня и другие факторы, влияющие на здоровье. Обязательно проконсультируйтесь с врачом!