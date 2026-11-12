Лариса Долина объявила о перерыве в концертах после тяжелого периода

Народная артистка России Лариса Долина решила временно приостановить концертную деятельность. Певице необходимо восстановить физические и моральные силы после пережитых драматических событий. Об этом сообщает РИА Новости.

О своем решении исполнительница рассказала во время сольного концерта в Коломне в среду. Перед зрителями она вспомнила, что 1 сентября отметила 55-летие творческой карьеры.

Долина призналась, что за десятилетия на сцене пережила немало трудностей. При этом именно любовь публики, аплодисменты и поддержка поклонников помогали ей продолжать выступления.

Однако последние события серьезно отразились на эмоциональном состоянии артистки.

«Все те драматические события, которые со мной происходили и происходят по сей день, конечно, отражаются на творчестве и очень сильно, подрезают крылья, душу режут и так далее. Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100%», — объяснила певица.

По словам Долиной, сейчас ей необходимо время, чтобы прийти в себя и вернуться к полноценной работе.

«Я просто прошу вас немножко, на некоторое время меня отпустить», — обратилась она к зрителям.

Артистка заверила, что перерыв не затянется. Она намерена восстановить силы и вновь выйти на сцену с прежней отдачей.

«Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю и выйду к вам абсолютно обновленной, новой, но с такой же любовью, с таким же трепетом к своей профессии, но, прежде всего, к вам, мои дорогие зрители», — пообещала Долина.

Певица попросила поклонников отнестись к ее решению с пониманием и поблагодарила жителей Коломны за совместный вечер.