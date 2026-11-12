РИА Новости: Мошенники распространяют троян под видом VPN для Discord

Бесплатная программа, которая обещает вернуть доступ к Discord, может обернуться потерей контроля над компьютером. Мошенники распространяют вредоносное приложение Discord Zapret, выдавая его за VPN или средство обхода ограничений. Об опасной схеме предупредили специалисты IT-компании F6 в исследовании для РИА Новости.

Злоумышленники рассчитывают на интерес геймеров, которым нужен доступ к Discord. Они предлагают скачать бесплатную программу и установить ее на компьютер. Однако вместо обещанного инструмента пользователь получает троянскую программу.

В F6 пояснили, что вредоносное ПО позволяет похищать личные данные и удаленно управлять зараженным устройством. После запуска приложения мошенники фактически могут получить контроль над компьютером жертвы.

Возможности вредоносной программы не ограничиваются кражей отдельных файлов или паролей. Троян записывает нажатия клавиш и сохраняет вводимую информацию, в том числе переписку и другие данные. Кроме того, программа умеет делать снимки экрана и отправлять изображение рабочего стола на сервер злоумышленников. Благодаря этому оператор вредоносного ПО может наблюдать за действиями пользователя практически в режиме реального времени.

Фактически человек рискует передать мошенникам доступ не только к своим учетным записям, но и к информации, которая появляется на экране компьютера во время работы.

Роскомнадзор ограничил доступ к Discord в России 8 октября 2024 года. Причиной стало нарушение требований российского законодательства. Платформа появилась в 2015 году и первоначально создавалась для геймеров. Discord позволяет общаться по голосовой и видеосвязи, обмениваться сообщениями и поддерживать связь во время онлайн-игр.

Специалисты рекомендуют не скачивать сомнительные приложения для обхода ограничений и проверять источники загрузки перед установкой.