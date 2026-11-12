Минобороны сообщило об ударе по заводам беспилотников в Киевской области

Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам Украины. Под удар попали производственные площадки, связанные с выпуском беспилотников и компонентов для ракетного вооружения. Об этом 12 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, для атаки применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники.

Какие предприятия попали под удар

В Киеве поражен завод «Генератор», относящийся к ракетно-космической промышленности. На предприятии производят беспилотники средней дальности типа «Хорнет».

В Киевской области удары пришлись сразу по нескольким промышленным объектам.

В Броварах поражено предприятие ООО «Авиация новой генерации «Патриот-Украина». На его территории находится производственная площадка «Авиа ЮА», где собирают беспилотные летательные аппараты различных типов.

В Кузьминцах целью стал завод «Кератем». По информации российского военного ведомства, там выпускают компоненты для твердого ракетного топлива, которое используют в оперативно-тактических ракетах.

Еще один объект, предприятие «Стеллар Джет» в Яготине, специализируется на производстве твердотопливных ускорителей для беспилотников.

Удары по энергетике

В Житомире, по сообщению Минобороны России, поражены электроподстанции напряжением 330 и 110 кВ. В ведомстве заявили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, российские военные сообщили о поражении сухогруза, который следовал морем в порт Одессы. По утверждению Минобороны, судно доставляло грузы для Вооруженных сил Украины.

Целями ночной атаки стали сразу несколько направлений украинской военной инфраструктуры: производство беспилотников, выпуск компонентов ракетного топлива, энергетическое обеспечение предприятий ВПК и поставки грузов для ВСУ.