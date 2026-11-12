Анна Щербакова вышла замуж: кто стал мужем олимпийской чемпионки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова официально стала женой. 22-летняя спортсменка зарегистрировала брак с 27-летним Артёмом Шакировым ещё 13 октября, но поклонники узнали об этом только спустя несколько недель.

Церемония прошла в московском Дворце бракосочетания № 1, известном как Грибоедовский ЗАГС. Как сообщает tvcenter.ru, молодожёны не стали публично объявлять о свадьбе и не поделились фотографиями с торжества.

Перемены в личной жизни фигуристки, по данным СМИ, заметили 4 ноября. Анна появилась на марафоне «Знание. Единство» с двумя кольцами на безымянном пальце. Внимательные поклонники разглядели помолвочное и обручальное украшения.

Ни сама спортсменка, ни её избранник пока не прокомментировали бракосочетание. Свадебных снимков в социальных сетях супругов тоже нет.

При этом о помолвке Щербакова ранее рассказала поклонникам. В июле 2026 года она опубликовала романтические фотографии с Артёмом Шакировым и показала кольцо. Предложение мужчина сделал во время прогулки на яхте по Москве-реке. Для возлюбленной он выбрал украшение ювелирного дома Graff с бриллиантом. Его стоимость оценивалась в 600–800 тысяч рублей.

Что известно об избраннике олимпийской чемпионки

Отношения Анны и Артёма постепенно перестали быть тайной. В феврале 2026 года Шакиров сопровождал фигуристку на Олимпиаде в Милане. Весной его родственники ещё опровергали информацию о романе с известной спортсменкой.

В августе пара вместе появилась на свадьбе Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова. Теперь стало известно о браке.

Артёму Шакирову 27 лет. Ранее он профессионально занимался хоккеем. В Молодёжной хоккейной лиге спортсмен провёл 100 матчей за «Атлантов», забросил 18 шайб и сделал 16 результативных передач. Всего на его счету 34 очка.

В Высшей хоккейной лиге Шакиров сыграл 24 матча за ХК «Рязань». После завершения спортивной карьеры он переключился на бизнес. На мужчину зарегистрированы две коммерческие компании, работающие в сфере строительства и аренды недвижимости.

Пока неизвестно, собираются ли молодожёны устраивать отдельное свадебное торжество для друзей и родственников. Судя по всему, Анна Щербакова решила сохранить это событие исключительно для близкого круга.