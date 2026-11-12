Хирурги ОКБ спасли 77-летнего рязанца с рыбной костью в печени

Обычный ужин с рыбой обернулся серьёзной угрозой для жизни 77-летнего жителя Рязани. Мужчина случайно проглотил острую кость, даже не заметив этого. Спустя некоторое время она вызвала гнойное воспаление в брюшной полости и печени. Спасти пациента удалось благодаря своевременной диагностике и экстренной операции в Рязанской областной клинической больнице.

Мужчина поступил в приёмное отделение ОКБ с болью в верхней части живота и температурой до 38 градусов. Первоначально врачи провели ФГДС, которая не выявила серьёзных нарушений.

Однако ультразвуковое исследование показало скопление жидкости под печенью и два абсцесса в её левой доле. МРТ подтвердила наличие гнойников, а компьютерная томография с контрастированием помогла обнаружить причину воспаления.

В месте абсцесса брюшной полости находилось инородное тело. Как выяснилось при сборе анамнеза, незадолго до появления симптомов мужчина ел рыбу, но о проглоченной кости даже не подозревал.

Пациента срочно подготовили к операции. Хирургической бригадой руководил заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Кондрусь. Ему ассистировал лечащий врач Санасар Кочарян.

Хирурги иссекли абсцесс в области связки между желудком и печенью и удалили поражённую часть печени. В центре воспалительного инфильтрата обнаружилась тонкая рыбья кость.

Игорь Кондрусь объяснил, что острая кость не переваривается в желудке. Под воздействием его сокращений она постепенно повреждает стенку органа. Небольшое отверстие при этом может закрыться соседними тканями, поэтому характерные признаки перитонита появляются не сразу.

В данном случае кость вышла за пределы желудка, переместилась в связку между ним и печенью и спровоцировала сильное воспаление. Затем инфекция распространилась на печень.

Врачи обращают внимание, что пожилые люди могут не заметить проглоченную рыбную кость из-за снижения чувствительности ротовой полости и пищевода. Особенно высок риск, если человек торопится во время еды или отвлекается.

«Будьте аккуратны с рыбой, особенно костистой. Не торопитесь во время еды. Тщательно убирайте кости, если готовите для пожилых родственников или детей», — предупредил Игорь Кондрусь.

Медик рекомендует не откладывать обращение за помощью, если после еды появились непонятные боли в животе и повысилась температура. Самолечение в такой ситуации может быть опасным.

Сейчас угроза жизни пациента миновала. После операции мужчина чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке из больницы.