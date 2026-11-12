НТВ завершил съемки детективного триллера «Наследник» с Крыловым и Смоляковым

НТВ объявил о завершении съёмок детективного триллера «Наследник» (16+) с Артёмом Крыловым и Андреем Смоляковым в главных ролях. В центре сюжета – майор полиции Максим Самойлов. Очнувшись на месте жестокого убийства невесты отца, он становится главным подозреваемым, но сам ничего не помнит о произошедшем…

История развернётся в декорациях провинциального вымышленного города Колчедар. Андрей Смоляков предстанет в образе Виктора Самойлова – теневого владельца города, а Артём Крылов сыграет его сына, майора полиции Максима. Сюжет выстроен как детективная драма о майоре полиции Максиме Самойлове, который приходит в себя на месте ритуального убийства избранницы своего отца Инги (Майя Вознесенская), потеряв память. Максим начинает вести собственное расследование, в ходе которого начинает сомневаться в своей невиновности.

Пока полиция и сам Максим ищут доказательства его вины, коллега и возлюбленная Ирина Слепцова (Софья Володчинская) пытается помочь ему восстановить события той ночи. Расследование приводит героя к опасным тайнам собственной семьи, многолетним преступлениям и борьбе за власть. Чтобы найти настоящего убийцу, Максиму предстоит разобраться в своём прошлом и понять, кем он был на самом деле до потери памяти.

Артём Крылов: «Для меня мой персонаж – это интересная актёрская задача: есть кого играть. Мой герой Максим – не просто “оборотень”, а дважды “оборотень”. Он и полицейский, и возможный подозреваемый, и человек, который сам до конца не знает, кто он. Я вижу в нём человека, получившего второй шанс – пусть и особым способом, через потерю памяти. У него есть шанс переоценить ценности и всё-таки поступить по справедливости».

Степан Коршунов, режиссёр-постановщик: «Что касается героев, мы сознательно не делили мир на две краски – однозначно положительных и однозначно негативных персонажей в сериале нет. Главный герой двуликий: в начале истории он ничего не помнит и должен разобраться, что было на самом деле, каким было его прошлое, – и уже потом сделать выбор. Его путь с тёмной стороны на светлую – очень важный момент. Зрителей ждёт много поворотных сюжетов и крючков, которые будут держать в напряжении до самого финала».

Значительная часть съёмок «Наследника» проходила в Перми.

«По сценарию действие происходит на севере, поэтому мы рассматривали несколько регионов – Мурманскую область, Красноярск, Пермский край. Остановились на Перми – регионе, который очень хорошо поддерживает кинематограф и много для этого делает, там сильная база. Кроме того, Пермский край интересен с точки зрения природы: это Приуралье, прекрасная акватория Камы, Чусовской залив, водохранилище, красивый ландшафт и много маленьких городов-спутников вокруг Перми, где можно снимать провинцию», – рассказывает Коршунов о выборе локаций.

Финальные съёмочные дни прошли в Москве, где для сериала выстроили настоящие интерьеры тюрьмы со всем необходимым антуражем: нары, одиночная камера, тюремное больничное помещение.

«Мы рады, что удалось пригласить Андрея Игоревича в проект. Все сложилось: ему понравился сценарий и совпали графики съемок. Выбор Смолякова на эту роль – большая удача: роль сложная, многогранная, и он прекрасно с ней справился. Криминальные драмы любят во всём мире: зрителю интересно самому разгадывать, кто злодей. Но по-настоящему цепляет, когда за интригой стоит семейная драма – недомолвки и ошибки, в которые мы все оказываемся вовлечены. „Наследник“ именно такой: за расследованием, где главный подозреваемый – сам герой, стоит тема второго шанса – возможности всё исправить. И зрителя недооценивать не стоит: он способен считывать сложные сюжетные хитросплетения. Поэтому история цепляет – она не про „кто убил“, а про то, кем ты был и кем можешь стать», – поделилась Елизавета Елистратова, генеральный продюсер «Студии РоЕл».

Фото: НТВ