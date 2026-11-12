Пять человек пострадали в ДТП с водителем без прав в Рязанской области

Авария с участием ВАЗ-21099 и Hyundai Solaris произошла вечером 11 ноября на дороге Стрелецкие выселки — Октябрьский в Михайловском муниципальном округе Рязанской области. В результате столкновения травмы получили 5 человек.

По предварительной информации регионального УМВД, около 18:30 на третьем километре трассы 23-летний житель Михайлова за рулём ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения. У молодого человека не было водительского удостоверения.

На встречной полосе ВАЗ-21099 столкнулся с Hyundai Solaris, которым управлял 61-летний житель Москвы.

В результате аварии пострадали оба водителя и три пассажира иномарки в возрасте 35, 46 и 47 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.