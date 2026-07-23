Фото: t.me/shch_anna
Спорт

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова объявила о помолвке с экс-хоккеистом «Рязани»

Алексей Самохин
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова объявила о помолвке с бывшим хоккеистом клуба «Рязань» Артемом Шакировым. Спортсменка поделилась радостной новостью в своем Telegram-канале. Она опубликовала фотографии с возлюбленным, а на одном из кадров показала руку с помолвочным кольцом. В публикации фигуристка указала дату предложения — 19 июля 2026 года.

Позднее Щербакова опубликовала видео помолвки. 

Избраннику Щербаковой 27 лет. Артем Шакиров ранее выступал в профессиональном хоккее на позиции нападающего. В его спортивной карьере есть матчи в Молодежной хоккейной лиге и Всероссийской хоккейной лиге. В сезоне 2019/2020 Шакиров защищал цвета хоккейного клуба «Рязань». За рязанскую команду он провел 24 матча в ВХЛ, а также сыграл семь встреч за молодежный состав клуба в Национальной молодежной хоккейной лиге.

До этого хоккеист выступал за команду «Атланты» из Мытищ в МХЛ. В сезонах 2017/2018 и 2018/2019 он провел около ста матчей в молодежном чемпионате России.

Анна Щербакова — одна из самых титулованных российских фигуристок последних лет. Она завоевала золото Олимпийских игр 2022 года, стала чемпионкой мира в 2021 году и чемпионкой Европы в 2022 году. Кроме того, в ее активе три победы на чемпионатах России и титул победительницы командного чемпионата мира.

Фото и видео: t.me/shch_anna

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