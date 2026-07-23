В рязанской ОКБ рассказали, как врачи спасают пациентов от ампутации

В Областной клинической больнице Рязани продолжает работу Центр спасения конечностей. За время его существования врачи выполнили более тысячи операций, которые позволили пациентам избежать ампутации и сохранить опорную функцию ноги или руки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.

В центре применяется мультидисциплинарный подход. В лечении пациентов совместно участвуют сосудистые, эндоваскулярные и гнойные хирурги, что позволяет подбирать наиболее эффективную тактику в каждом конкретном случае.

Главная задача специалистов — сохранить конечность. Помимо хирургического лечения, здесь оказывают консультативную, диагностическую и медицинскую помощь людям с осложнениями сахарного диабета, распространенным атеросклерозом и другими заболеваниями сосудов.

Для восстановления кровообращения и сохранения тканей врачи используют современные методы лечения, включая ангиопластику, шунтирование и реконструктивные операции.

В группе повышенного риска находятся пациенты с сахарным диабетом, атеросклерозом, васкулитами, заболеваниями вен и нарушениями сердечного ритма. По данным Минздрава, особенно тяжело атеросклероз протекает у людей с диабетом. Около 20% пациентов с критической ишемией конечностей и угрозой ампутации имеют именно такое сочетание заболеваний.

В таких случаях за больными одновременно наблюдают сосудистый и эндоваскулярный хирурги, эндокринолог и терапевт. Комплексный подход позволяет не только восстановить кровоток, но и добиться заживления трофических язв при стабильной компенсации уровня сахара в крови.

Медики напоминают, что при появлении болей в ногах, длительно незаживающих ран, язв или других тревожных симптомов необходимо как можно раньше обратиться к участковому терапевту, эндокринологу или сосудистому хирургу. Раннее обращение значительно повышает шансы сохранить конечность и избежать тяжелых осложнений.