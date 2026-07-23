Изображение от senivpetro на Freepik
Медицина

В рязанской ОКБ рассказали, как врачи спасают пациентов от ампутации

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Областной клинической больнице Рязани продолжает работу Центр спасения конечностей. За время его существования врачи выполнили более тысячи операций, которые позволили пациентам избежать ампутации и сохранить опорную функцию ноги или руки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.

В центре применяется мультидисциплинарный подход. В лечении пациентов совместно участвуют сосудистые, эндоваскулярные и гнойные хирурги, что позволяет подбирать наиболее эффективную тактику в каждом конкретном случае.

Главная задача специалистов — сохранить конечность. Помимо хирургического лечения, здесь оказывают консультативную, диагностическую и медицинскую помощь людям с осложнениями сахарного диабета, распространенным атеросклерозом и другими заболеваниями сосудов.

Для восстановления кровообращения и сохранения тканей врачи используют современные методы лечения, включая ангиопластику, шунтирование и реконструктивные операции.

В группе повышенного риска находятся пациенты с сахарным диабетом, атеросклерозом, васкулитами, заболеваниями вен и нарушениями сердечного ритма. По данным Минздрава, особенно тяжело атеросклероз протекает у людей с диабетом. Около 20% пациентов с критической ишемией конечностей и угрозой ампутации имеют именно такое сочетание заболеваний.

В таких случаях за больными одновременно наблюдают сосудистый и эндоваскулярный хирурги, эндокринолог и терапевт. Комплексный подход позволяет не только восстановить кровоток, но и добиться заживления трофических язв при стабильной компенсации уровня сахара в крови.

Медики напоминают, что при появлении болей в ногах, длительно незаживающих ран, язв или других тревожных симптомов необходимо как можно раньше обратиться к участковому терапевту, эндокринологу или сосудистому хирургу. Раннее обращение значительно повышает шансы сохранить конечность и избежать тяжелых осложнений.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
При атаке БПЛА в Воронежской области погиб трехлетний ребенок, повреждены склады маркетплейса
Следующая статья
Три человека получили травмы в ДТП на перекрестке в Скопине

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт назвал цель удара ВСУ по складу Wildberries в Краснодаре

ВСУ наносят удары по скаладам Wildberries, в том числе...
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Новости России

Онколог рассказал о коварстве рака, которым болел актер Поднозов

Рак легкого, которым болел актер Дмитрий Поднозов, сложно диагностировать...
Новости России

Корчевников рассказал, чем занимался ведущий «Монастырской кухни» до смерти

Ведущий программы «Монастырская кухни» Максим Сырников после начала СВО...
Происшествия

Пропавшую в Подмосковье девочку-подростка нашли в 150 км от дома

Скоро её отвезут к следователю. Возбуждено уголовное дело.
Темы
Новости кино и ТВ

Агата Дранга вернулась к роли ведьмы в продолжении сериала «Химкинские ведьмы»

Канал СТС и компания PICK UP FILM запустили продолжение комедийного хита «Химкинские ведьмы» (16+) с Агатой Дрангой, Анной Банщиковой и Валерией Астаповой в главных ролях.
Экономика и бизнес

Рязаньстат: 10,4% занятого населения Рязанской области работают в сфере торговли

В 2025 году оборот розничной торговли Рязанской области в сопоставимых ценах увеличился на 6,2% по сравнению с годом ранее до 404,3 млрд рублей.
Политика

Военкор Коц об ударах: Это уже не про «повреждённый терминал», это про закрытие окна

Коц отметил, что атаки на украинские порты носят системный характер. По его данным, с 11 июля удары наносятся по объектам в Черноморске, Южном, Измаиле, Одессе и Днепро-Бугском порту.
Общество

В Рязанской области завершили расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

За семь лет новые квартиры получили 3361 человек. Расселено 1402 помещения общей площадью более 57 тысяч квадратных метров.
Спорт

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова объявила о помолвке с экс-хоккеистом «Рязани»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова объявила о...
Происшествия

Двух велосипедистов вывели из опасной местности под Рязанью

По предварительной информации, велосипедисты оказались в сложной местности с крутыми склонами, высокой травой и скользкой после дождя поверхностью.
Транспорт и дороги

Чиновника оштрафовали за ямы на автодороге «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»

В ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками дорожного надзора, на участке автомобильной дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, превышающих предельно допустимые размеры.
Общество

РГРЭС сообщили о завершении работ по восстановлению электроснабжения в Рязани

22 июля в 09:40 из-за повреждения кабельной линии напряжением 10 кВ без электричества остались жители улиц Новоселов, Тимакова, Большой в районе Шереметьево-Песочни, а также Касимовского шоссе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье