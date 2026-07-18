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Медицина

В Рязанском перинатальном центре родился ребёнок-гигант и прошла самая массовая выписка

Валерия Мединская
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В Рязанском перинатальном центре зафиксировали сразу несколько рекордов. На днях там появился на свет ребёнок-гигант, а 18 июля состоялась самая массовая выписка рожениц за последние месяцы.

Малыш-богатырь появился на свет весом 4860 г и ростом 60 см. Он стал шестым ребёнком в семье и по показателям при рождении обогнал своих братьев и сестёр.

Врачи отмечают, что это были самостоятельные роды. Новорождённый получил получил при рождении отличную оценку в 8/9 баллов по Апгар.

– Такие детишки после рождения находятся под особым контролем неонатологов. Причины набора веса выше среднего новорождёнными связаны или с особенностями конституции, или с осложнениями беременности, которые развиваются у мамы, – рассказали специалисты.

Кроме того, 29 мам и 26 новорождённых были выписаны из медучреждения 18 июля. 3 малышам пока требуется дальнейшее лечение в условиях стационара. В настоящее время они в стабильном состоянии и после окончания курса терапии также торжественно будут выписаны домой.

– Выписка из нашего Перинатального центра происходит ежедневно, вне зависимости от дня недели, как в рабочие, в выходные, так и праздничные, – говорится в сообщении.

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