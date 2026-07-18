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Экология, природа, животные

«Комариная буря» надвигается на Центральную Россию: даты, причины, опасность

Валерия Мединская
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Временное затишье в активности комаров в Москве, Подмосковье и других регионах Центральной России совсем скоро сменится резким всплеском их численности. Это напрямую связано с чередой дождей и высокими температурами воздуха, которые значительно ускоряют развитие этих насекомых. Такой прогноз дал кандидат биологических наук и член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров в интервью РИА Новости.

Когда ожидается «комариная буря»

Свой прогноз биолог дал для столичного региона. Но важно помнить, что погодные условия в Москве и Московской области зачастую мало отличаются от тех, что наблюдаются в Рязанской области, поэтому не исключено, что «комариная буря» может добраться и до нашего региона в самое ближайшее время.

Специалист прогнозирует, что нашествие комаров случится во второй половине июля.

Причины «комариной бури»

По словам Фёдорова, всплеск численности комариной популяции — это не случайность, а результат сложного взаимодействия целого ряда погодных и биологических условий, которые влияют на скорость развития насекомых и их способность к размножению. Важнейшую роль здесь играют погодные факторы. Для развития личинок комарам крайне необходимы стоячие водоёмы, в качестве которых выступают обычные лужи. Если после засушливого периода приходят дожди, они быстро наполняют эти водоёмы и дают новый мощный толчок всей популяции. Биолог подчеркнул, что для резкого всплеска численности комаров критически важна не только влажность, но и температура воздуха. При значениях в диапазоне от двадцати до тридцати градусов тепла развитие насекомых заметно ускоряется, и в такую жару полный цикл от яйца до взрослой особи сокращается до семи-десяти дней, что и приводит к взрывному росту их численности.

На ситуацию влияют и другие климатические особенности, такие как обильные снегопады зимой и многоводная весна. Они создают идеальные условия для размножения, обеспечивают влагой множество мест для кладок. Тёплая зима, в свою очередь, заметно повышает выживаемость яиц и позволяет комарам быстрее восстанавливать свою популяцию после холодов. Среди биологических факторов Дмитрий Фёдоров выделил синхронный вылет насекомых, который происходит практически одновременно при резком потеплении после затяжных холодов, и именно этот массовый выход создаёт тот самый эффект «внезапного нашествия», когда комары появляются будто из ниоткуда и заполняют собой всё вокруг. Также биолог напомнил, что огромное значение имеет и численность естественных хищников, таких как лягушки, стрекозы и птицы. Они могут не успевать сдерживать рост популяции, и если их количество в природе снижается, это способствует новому витку активности комаров.

Вероятность того, что «комариная буря» не обойдёт стороной и Рязанскую область, остаётся крайне высокой. Поэтому стоит заранее позаботиться о средствах защиты от этих насекомых и быть готовыми к их повышенной активности.

Какие заболевания переносят комары

По данным Роспотребнадзора РФ, кровососущие могут быть переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. Эндемичные для России заболевания, переносчиками которых являются комары, следующие: лихорадка Западного Нила (ЛЗН), туляремия, дирофиляриозы, некоторые энцефалиты. В странах с тропическим климатом комары могут являться переносчиками ещё и таких заболеваний как малярия, жёлтая лихорадка, лихорадка денге.

В период нашествия комаров специалисты советуют использовать противомоскитные сетки на окнах и дверях, использовать в помещениях фумигаторы, а при выезде на природу брать с собой репеллентные и репеллентно-акарицидные средства

На дачных, садовых участках, придомовых территориях важно не менее 1 раза в неделю менять воду в ёмкостях для ее хранения. Это позволит не допустить размножения насекомых. Также стоит носить закрытую одежду светлых тонов.

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