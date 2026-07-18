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Новости России

Ким назвала ночную атаку ВСУ на Wildberries ужасной для всей России

Никита Рязанцев
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Глава Wildberries Татьяна Ким назвала ночной удар украинских дронов по логистическим комплексам в Тамбовской и Московской областях тяжелым событием для всей России.

«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами», — написала она в Telegram.

Ким выразила соболезнования родным и близким погибших. Компания окажет поддержку их семьям. Также помощь получат и пострадавшие.

Минувшей ночью противник атаковал склады Wildberries в Котовске и Электростали. В первом случае погибли 7 человек, 25 пострадали, а во втором — ранения получили 24 человека.

На складе в Тамбовской области пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В Электростали продолжают работают пожарные расчеты и оперативные службы.

В компании добавили, что на обоих объектах оперативно провели эвакуацию.

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