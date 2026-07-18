При атаке дронов на логистический центр в Тамбовской области погибли семь человек

Украинские беспилотники ударили по логистическому центру в Котовске, погибли семь человек, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

По его словам, атака произошла в ночь на субботу.

«В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены», — написал Первышов в «Максе».

Власти окажут помощь семьям погибших.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 24 человека. Всем им оказывают медицинскую помощь в больницах Котовска и Тамбова.

На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Пожар на территории склада Wildberries был потушен, однако работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются, добавил губернатор.