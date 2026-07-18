Image by Alina Kuptsova from Pixabay
Новости России

При атаке дронов на логистический центр в Тамбовской области погибли семь человек

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Украинские беспилотники ударили по логистическому центру в Котовске, погибли семь человек, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

По его словам, атака произошла в ночь на субботу.

«В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли семь сотрудников ночной смены», — написал Первышов в «Максе».

Власти окажут помощь семьям погибших.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 24 человека. Всем им оказывают медицинскую помощь в больницах Котовска и Тамбова.

На место происшествия незамедлительно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Пожар на территории склада Wildberries был потушен, однако работы по ликвидации последствий возгорания продолжаются, добавил губернатор.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязанской области выставили на продажу усадьбу в Мещере за 180 000 000 рублей

Популярные материалы

Новости России

Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело...
Новости России

Москвичку госпитализировали после неудачного интима — SHOT

Впереди девушку ждет период восстановления, во время которого ей предстоит соблюдать строгую диету и временно отказаться от интимной жизни.
Акценты

Перед пропажей Усольцев 75 раз пересек границу со странными спутниками

В последние годы перед исчезновением бизнесмен Сергей Усольцев 75...
Новости России

Военкор Стешин рассказал о новой тактике российских ударов по Украине

В последние недели российские военные поменяли приоритетные цели ударов...
Армия и СВО

Известные рязанцы подписали контракты с мобильными огневыми группами

Мобильные огневые группы формируются в регионе по поручению губернатора Павла Малкова с целью защиты важных инфраструктурных объектов. Их задача — помощь в отражении атак БПЛА и ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Темы
Новости России

Пермяк выиграл в лотерею миллион рублей и не забрал приз

Житель Пермского края выиграл миллион рублей, но до сих...
Новости России

Военкор Стешин рассказал о новой тактике российских ударов по Украине

В последние недели российские военные поменяли приоритетные цели ударов...
Новости России

Врач из Красноярского края попалась на лжи после истории о родах в самолете

Доктор из Эвенкии в Красноярском крае Адэль Эралиева попалась...
Новости России

Конфликт из-за курятника привел к тройному убийству в семье депутата из Таганрога

Курятник, возле которого нашли тело одной из жертв тройного...
Новости России

Знакомая Юрия Николаева рассказала подробности смерти его вдовы

Вдова народного артиста России Юрия Николаева Элеонора крайне тяжело...
Новости России

90 лет назад родился океанолог Курилов, совершивший удивительный побег из СССР

Ровно 90 лет назад, 17 июля 1936 года, родился...
Акценты

Перед пропажей Усольцев 75 раз пересек границу со странными спутниками

В последние годы перед исчезновением бизнесмен Сергей Усольцев 75...
Новости России

Жена массового убийцы Галявиева могла стать жертвой обмана

18-летняя москвичка Диана, недавно вышедшая замуж за отбывающего пожизненное...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье