Москвичку госпитализировали после неудачного интима — SHOT

20-летнюю студентку одного из московских вузов экстренно госпитализировали после неудачного полового контакта. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, девушка недавно начала встречаться с ровесником. Во время близости молодой человек по ошибке причинил партнерше тяжелую травму. Очень резко зашёл не в ту «дверь» —описывает произошедшее автор сообщения.

Ночью пострадавшую доставили в больницу с сильным кровотечением и острой болью внизу живота. Врачи диагностировали разрыв кишечника и выраженный отек тканей.

Хирурги провели экстренную операцию, устранив повреждение, после чего пациентке назначили дальнейшее лечение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Впереди девушку ждет период восстановления, во время которого ей предстоит соблюдать строгую диету и временно отказаться от интимной жизни.