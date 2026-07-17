Синод РПЦ принял кадровые решения, касающиеся Рязанской области

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о ключевых кадровых решениях, принятых на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Заседание состоялось 16 июля 2026 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Два из принятых решений напрямую касаются Рязанской области.

По итогам обсуждения Синод постановил избрать епископа Скопинского и Шацкого Питирима правящим архиереем Душанбинской и Таджикистанской епархии, освободив его от управления Скопинской епархией. Синод выразил владыке благодарность за понесённые труды на прежнем месте служения.

Новым епископом Скопинским и Шацким избран иеромонах Иона (Черкасов), клирик Мелекесской епархии. Место наречения и хиротонии иеромонаха Ионы во епископа, после его возведения в сан архимандрита, Синод оставил на усмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.