Рязанцев предупредили о новой схеме мошенничества с отменой свадьбы

Главное управление ЗАГС Рязанской области выпустило предупреждение для жителей региона. В июле 2026 года зафиксирована новая мошенническая схема, мишенью которой становятся пары, готовящиеся к регистрации брака.

Злоумышленники рассылают будущим молодоженам сообщения или электронные письма, замаскированные под официальные уведомления от портала «Госуслуги». Чтобы придать письму максимальную достоверность, мошенники указывают реальные дату, время и название конкретного ЗАГСа, где должна пройти церемония. В тексте сообщается, что статус заявления изменен на «Запись отменена ведомством», а в конце размещается активная ссылка.

Цель аферистов — заставить человека перейти по этой ссылке на фишинговый сайт. Это дает мошенникам доступ к личному кабинету жертвы, что в дальнейшем может привести к краже денежных средств или оформлению кредитов на чужое имя.

Официальные представители ЗАГСа подчеркивают, что ни они, ни портал «Госуслуги» никогда не рассылают СМС-сообщения или письма с подобными угрозами об отмене записи.

Чтобы избежать проблем, гражданам настоятельно рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам. Проверить актуальный статус своего заявления можно исключительно через официальный личный кабинет на портале «Госуслуги» или позвонив напрямую в тот орган ЗАГС, где подавалось заявление.