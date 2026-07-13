Иван Кушнерук, фото: www.kino-teatr.ru/
Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Алексей Самохин
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Актёр театра и кино Иван Кушнерук, получивший широкую известность благодаря роли в сериале «Мухтар. Новый след», ушёл из жизни в возрасте 34 лет. О смерти артиста сообщил режиссёр Сергей Землянский, пишет aif.ru.

«Двадцать седьмого июня не стало Вани Кушнерука. Горе, замечательный актёр. Соболезнования родным и близким», — написал Землянский на своих страницах в социальных сетях.

Кушнерук родился в городе Лунинец Брестской области Белоруссии. Образование получил на театральном факультете Белорусской государственной академии искусств. С 2015 года состоял в труппе Национального академического театра имени Янки Купалы, где был задействован в постановках «Шляхтич Завальня», «Первый», «Две души», «Стражи Тадж-Махала», «Школа налогоплательщиков» и других. В 2020 году актёр принял решение покинуть театр.

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».

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