Умер актёр Юрий Смирнов

Народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства Юрий Смирнов скончался 11 июля на 88-м году жизни. Об этом сообщили в Театре на Таганке, в труппе которого актёр служил с момента основания театра.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года и в 1963 году был принят в труппу Театра на Таганке, где проработал более 60 лет. Он стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены. За годы работы актёр сыграл множество ролей в таких знаковых постановках, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир».

Как отметили в театре, до последних дней жизни Смирнов оставался предан профессии, продолжал участвовать в жизни коллектива и выходить на сцену. Его последней работой стала главная роль профессора Исака Борга в спектакле «Земляничная поляна» — за эту работу актёр был удостоен Премии города Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство». Смирнов также был награждён знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» за 50 лет.

В кино актёр снялся более чем в 70 картинах. Среди наиболее известных его работ — «Старики-разбойники» (1971), «Бумбараш» (1972) и телесериал «Вечный зов» (1973).

Театр на Таганке выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Смирнова. Информация о дате и времени прощания с актёром будет объявлена дополнительно.